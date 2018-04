SAN CATALDO. E’ stata autorizzata dalla Giunta la prosecuzione dei cantieri di servizi a favore degli ex Rmi. Dunque, arrivano buone notizie per i lavoratori beneficiari che operano in questi cantieri. L’amministrazione comunale, già nel gennaio di quest’anno, ha approvato il “Progetto programma di lavoro relativo ai cantieri di servizio per l’anno 2018” richiedendo il finanziamento per l’annualità 2018 all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. Nel contempo è stato deliberato l’avvio dei cantieri di servizio ex R.M.I. La Regione, nel frattempo, ha decretato il piano di riparto, a favore dei Comuni destinatari del Reddito Minimo di Inserimento delle province di Caltanissetta ed Enna, dei fondi per finanziare la prima Tranche di 53.222,64 euro dei cantieri di Servizio dell’anno 2018. Pertanto, la Giunta ha ritenuto di dover autorizzare la prosecuzione dei programmi di lavoro relativi ai cantieri di servizio. In particolare, è stata autorizzata la prosecuzione delle attività del Cantiere di Servizio già avviato in data 22 gennaio fino al raggiungimento della somma ripartita nella prima tranche pari a € 53.222,64. Non appena saranno accreditate le somme di cui al finanziamento in questione, si provvederà al recupero della somma anticipata a carico del bilancio comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...