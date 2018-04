SAN CATALDO – Sono in corso di accertamento le cause del sinistro che si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 16, all’ingresso di San Cataldo, nel tratto terminale di via Due Fontane. Un sancataldese di 29 anni, A.T., ha perso il controllo della sua Hyundai; il mezzo si è diretto verso il lato opposto della corsia e poi, non prima di essersi ribaltato, in un canalone a bordo della carreggiata. L’auto, che ha sfondato un recinto, si è fermata in un cortile condominiale. Il giovane, seppur dolorante, è riuscito a disincagliarsi dal sedile dell’auto e sulle sue gambe ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi. (Foto di repertorio)

