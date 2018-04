SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per le aree assegnate o da assegnare alle società di mutuo soccorso. Ciò è stato determinato dal fatto che lo scorso 9 marzo la Società di Mutuo Soccorso “G. Berta” ha prodotto una nota con la quale ha comunicato che avrebbe rinunciato alla propria area che, in precedenza, le era stata assegnata nell’ambito del nuovo Cimitero Comunale. Pertanto, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere all’assegnazione della medesima area destinata alla società Berta. Da qui la revoca parziale della delibera di Giunta del 2011 con la quale era stata assegnata l’area alla Società di Mutuo Soccorso “Società Agricola “G. Berta”” per una quota pari al 30% corrispondente a circa 339 loculi. Nel contempo, l’atto di indirizzo della Giunta nei confronti del Responsabile del “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio” prevede di procedere all’emanazione di apposito “Avviso Pubblico” rivolto alle altre Società di Mutuo Soccorso, propedeutico per l’assegnazione dell’area in questione. La Giunta ha precisato che l’assegnazione della detta area è da intendersi come “aggiuntiva”, rispetto a quella già assegnata alle singole Società con la delibera di G.C. n. 196 del 26 luglio 2011, anche in quota parte tra le Società che manifesteranno l’interesse ad acquisire l’area;. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...