SAN CATALDO. Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, su proposta della Giunta Comunale ha approvato l’adozione della “De.co”, Denominazione comunale “Terre di San Cataldo”. Le De.co rappresentano marchi di garanzia che consentono ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, oltre ad eventi folcloristici e tradizionali. “La De.co – ha dichiarato l’Assessore al Turismo e Sviluppo del Territorio Aldo Riggi (nella foto) – è lo strumento da mettere a disposizione degli operatori per un supporto nella comunicazione circa l’origine dei prodotti. L’iniziativa riguarda certamente l’agroalimentare, basti pensare a prodotti locali come i vini, la “ngiambella”, l’arancina con gli spaghetti. Nel rappresentare il legame con il territorio, però, si vogliono esaltare anche le particolarità, come le manifestazioni e sagre che si svolgono da oltre cinque anni, basti pensare alla Settimana Santa Sancataldese ed agli eventi storico-culturali. E’ principalmente un mezzo di comunicazione con il quale far conoscere le nostre realtà. Lavoriamo a quest’iniziativa da circa due anni e mezzo. Il regolamento è stato inoltrato anche ai consiglieri comunali, i quali vengono coinvolti in questo progetto: infatti, il regolamento prevede che l’iscrizione alla nostra De.co e l’utilizzo del marchio siano vagliati da una commissione comunale e da esperti. Il progetto coinvolge l’area del centro Sicilia. Gli imprenditori aventi l’azienda con sede a San Cataldo potranno richiedere il riconoscimento della De. Co.”.

