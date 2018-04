SAN CATALDO. E’ stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle concessioni decennali di 184 posteggi nell’ambito del mercato settimanale del lunedì. La graduatoria comprende in totale 138 operatori. Di questi, 3 sono produttori agricoli, 26 operatori del settore alimentare e 109 operatori del settore non alimentare. In questo modo, quanto prima potranno essere assegnate le concessioni decennali a chi ne ha fatto opportuna richiesta venendo inserito nella graduatoria approvata.

