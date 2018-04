SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato la costituzione del gruppo volontari di protezione civile del Comune di San Cataldo. In precedenza, in consiglio, nel maggio del 2016, era stato approvato il “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile Comunale di San Cataldo”. L’amministrazione comunale, dovendo procedere alla formazione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile, aveva pubblicato un avviso per individuare eventuali soggetti interessati. A seguito di tale avviso, sono pervenute 24 istanze di partecipazione da parte di soggetti interessati a far parte del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale. Di questi, in venti hanno confermato il loro interesse presentando i documenti del caso. Il gruppo di volontariato, dipendente dal sindaco, viene costituito, formato ed equipaggiato per svolgere azione di protezione civile a favore della comunità. La Giunta, pertanto, ha istituito il Registro dei volontari di Protezione Civile, composto da venti volontari. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio competente al fine di procedere all’adozione dei successivi provvedimenti del caso. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

