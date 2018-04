DELIA – Ieri sera, sabato 21 aprile, i Carabinieri della Stazione di Delia hanno tratto in arresto S.F., un rumeno di 27 anni, colpito da mandato di arresto europeo.

Il ragazzo è stato controllato a piedi da una pattuglia dei Carabinieri in transito nel centro abitato di Delia. Quel viso, risultato sconosciuto ai Carabinieri del luogo, ha insospettito i militari, che hanno proceduto al controllo, ma lo straniero ha cercato di eludere lo stesso asserendo di non avere con se i documenti, circostanza che ha ulteriormente insospettito i Carabinieri operanti.

Il ragazzo ha asserito di essere un bracciante agricolo e di trovarsi ospite di altri amici rumeni a Delia, ma questo non è bastato ai Carabinieri, che hanno approfondito il motivo della sua presenza in Italia.

Una volta individuato il domicilio del giovane, i militari hanno rinvenuto i documenti e sottoposto S.F. a rilievi dattiloscopici. Le sue impronte digitali hanno consentito di appurare con certezza l’identità del giovane, ed è emerso che lo stesso era ricercato in quanto colpito da un Mandato di Arresto Europeo emesso da un Tribunale rumeno, in seguito ad una condanna per tentato omicidio, reato commesso in Romania nel 2014 ai danni di un suo connazionale.

S.F. è da stanotte ristretto presso il carcere di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...