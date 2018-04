GELA – La procura di Gela ha ottenuto dal gip il decreto di sequestro preventivo, eseguito dalla Guardia di finanza, dell’edificio del cimitero Farello, situato nell’area in concessione all’associazione san Giuseppe. L’indagine preliminare ha accertato criticita’ manutentive e igienico-sanitarie, con potenziali pericoli per i visitatori legati alla caduta di vetri e calcinacci, nonche’ possibili inconvenienti dovuti alla fuoriuscita di reflui liquidi e gassosi causati dal processo di decomposizione. I magistrati procedono per omissioni di atti d’ufficio e minaccia di rovina, con pericolo per le persone nei confronti del presidente e responsabile dell’associazione, concessionaria dell’edificio cimiteriale. L’azione e’ scattata poco dopo la revoca del certificato di agibilita’ dal parte deL Comune di Gela; nonostante la revoca, l’edificio era ancora aperto ai visitatori, con evidente pericolo di gravi incidenti. (Foto di repertorio)