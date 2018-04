CALTANISSETTA – Il Rotary Club Caltanissetta, nell’ambito del progetto “Un albero per ogni rotariano” lanciato dal Rotary International, ha risposto all’invito del Presidente internazionale e del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, donando la sistemazione a verde, nella piazzetta Largo Barile, antistante il prospetto principale del Palazzo Moncada Bauffremont a Caltanissetta.

La piantumazione degli alberi e delle essenze mediterranee, secondo il progetto di sistemazione predisposto dai tecnici dell’Amministrazione comunale Giuseppe Dell’Utri e Michelangelo Lacagnina, approvato dalla Sovrintendenza, nell’ambito della sistemazione architettonica dell’area in corso di definizione, avverrà giorno 21 Aprile alle ore 11.00.

I soci del Club di Caltanissetta provvederanno direttamente alla sistemazione a verde dell’area .

Il progetto , oltre che costituire un atto concreto di amore dei soci del Rotary Club verso la propria città, ha la finalità di mantenere alta l’attenzione e di aumentare la sensibilità verso l’ambiente circostante e il rispetto della natura.

L’iniziativa proposta del Rotary International, che quest’anno ha come motto dell’anno “Rotary making a difference”, è quella di piantumare in tutto il mondo un milione e duecentomila alberi, ovvero un albero per ogni socio Rotary.

Questo l’ambizioso progetto “Rotary Tree Planting” che è stato presentato da Ian Riseley, Presidente del Rotary International, in occasione dell’Assemblea Internazionale di San Diego.

John de Giorgio, Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, ormai affezionato alla nostra città, ha accettato la sfida contribuendo al progetto con la piantumazione di 3.750 alberi, pari ai soci del Distretto Sicilia e Malta. Se si considera che a questi verranno aggiunti altri 1.400 alberi, pari al numero dei giovani dell’Interact e del Rotaract presenti nel Distretto, si riuscirà ad ottenere la forestazione di quasi 150.000 mq di terreno in tutto il territorio siciliano e maltese.

Il presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Enrico Curcuruto, ringrazia il Comune di Caltanissetta, proprietario dell’aria oggetto di intervento e tutti i soci che hanno immediatamente risposto dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti dell’iniziativa, ma anche tutti coloro che, collaborando alla custodia e alla cura degli alberi piantumati, contribuiranno alla ulteriore valorizzazione di un’area del centro storico fondamentale per il rilancio dello stesso.

