Exploit del Nursind alle elezioni per il rinnovo delle Rsu. A livello regionale la sigla si attesta a quota 3.500 voti, circa mille in più rispetto alle precedenti elezioni del 2015. Da Palermo a Messina il sindacato delle professioni infermieristiche registra un boom di preferenze e una crescita senza precedenti. A Palermo, ad esempio, dove tre anni fa praticamente non aveva neanche un rappresentante sindacale, il Nursind è riuscito a conquistare 6 Rsu al Civico, due al Cervello-Villa Sofia e uno all’Asp di Palermo. In tutto ben 9 Rsu per un totale di 513 voti complessivi. Al Civico, spiega Aurelio Guerriero, il Nursind si è affermato come secondo sindacato per numero di elettori come singola sigla con più del 20 per cento di votanti. Menzione particolare per Giuseppe Giammalva, unico candidato Rsu all’Asp che è stato eletto.

All’Asp di Caltanissetta sono stati 6 gli Rsu eletti. Giuseppe Provinzano ritiene ottimo il risultato raggiunto nel sud della provincia dove il Nursind è cresciuto del 100 per cento rispetto alla scorsa tornata elettorale. Nel presidio ospedaliero S.Elia di Caltanissetta il Nursind è il primo sindacato in forza.

A Trapani il Nursind è il terzo sindacato votato in tutti i seggi, esce vincitore con quota 310 preferenze e quattro seggi anche se è partito un ricorso per alcune schede contestate che potrebbero fare scattare un altro seggio. Tra gli eletti il segretario territoriale Salvatore Calamia e il coordinatore regionale Francesco Frittitta. Anche a Messina boom di voti. Ivan Alonge spiega che il Nursind ha ottenuto 3 seggi all’Asp, 3 seggi al policlinico, 3 al Papardo e uno al Centro neurolesi, conquistando in pratica un seggio in più in ogni azienda rispetto a tre anni fa e conquistando una rappresentanza all’Irccs dove non esisteva.

