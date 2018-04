RIESI – Hanno atteso che si avvicinasse l’ora di chiusura e poi sono piombati dentro la tabaccheria per mettere a segno il loro disegno criminale. Giovedì sera, poco prima delle 21, a Riesi in via Capitano D’Antona, due criminali incappucciati e con pistola sono entrati nel locale ed hanno minacciato il titolare, i suoi familiari ed alcuni clienti. Il malvivente armato ha immediatamente intimato all’uomo di consegnare i soldi della cassa; arraffato il bottino, i rapinatori si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri; avviate le indagini, elementi utili potrebbero essere tratti dalle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

