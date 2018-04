RIESI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. A Riesi, nasce la terza lista UNITI PER RIESI-VASTA SINDACO che concorrerà per vincere e quindi governare la città, dopo le prossime imminenti elezioni amministrative.

Dopo un incontro consultivo a cui hanno partecipato cittadini comuni, imprenditori, professionisti,in segnanti, giovani studenti e molti responsabili di associazioni impegnate nel mondo del sociale, della cultura, della sport, all’unanimità è stato scelto di candidare a Sindaco di Riesi, Salvatore Vasta. All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali, Gaetano La Rosa, Angelo Bellina, Enrico Riggio e Giuseppe Baglio, i quali hanno dato la loro totale disponibilità a Salvatore Vasta per affiancarlo senza se e senza ma, in questa corsa verso la fascia tricolore.

La proposta politica della lista UNITI PER RIESI-VASTA SINDACO, è sinonimo di rinnovamento per ricostruire una città ideale e a misura d’uomo; per ridare speranza ai giovani; per riportare Riesi al centro dell’interesse sociale rivalutando la propria storia nel rispetto delle proprie radici, in quanto nessun futuro è possibile se non si è coerenti con le realtà passate che da sempre hanno dato a Riesi un’immagine di città attiva e piena di risorse, umane, intelletive, professionali, cult urali e sociali.

Il candidato Sindaco Salvatore Vasta, è una persona onesta e perbene, da sempre, impegnato nel sociale con una intensa esperienza politica, in quanto più volte eletto consigliere comunale essendo sempre tra i più suffragati. Oggi la città, vogliamo lo scelga, ci auguriamo, quale proprio Sindaco.

Tale Candidatura, al momento della proposta è stata accettata dallo stesso con grande entusiasmo e con un pizzico di commozione e già da subito si è messo al lavoro, unitamente a tutti i componenti della lista e tutti i sostenitori per aggregare le forze sane di Riesi , che insieme a Noi vorranno contribuire a migliorare la città offrendo ai cittadini una qualità di vita migliore.

La Lista UNITI PER RIESI-VASTA SINDACO, preparerà un programma con diversi punti che abbracceranno le varie tematiche, nell’interesse della collettività.

E’ anche in preparazione una lista degli assessori che verranno designati dal Candidato Sindaco Vasta come è già quasi pronta la lista dei prossimi candidati al Consiglio Comunale con molti nomi nuovi e altresì diversificata che rispecchia le varie professionalità locali, che insieme alla collettività porteranno le varie esigenze sui tavoli istituzionali.

Della Lista civica ” UNITI PER RIESI-VASTA SINDACO, Angelo Bellina e i consiglieri comunali uscenti. Salvatore Rao, Mimmo Cirrito, Franco Porrovecchio, Francesco Pace, Laura La Monaca, Lorenzo Carruba, Pino Anzaldi, Pippo Infuso, Dario La Rosa, Sabrina Caristia, Giuseppe Volpe, Francesco Di Termini, Angelo Modica.

Il Candidato Sindaco di Riesi, Salvartore Vasta candidato, infine, durante l’incontro, ha indicato i primi due nomi che ricopriranno, qualora eletto, l’incarico di Assessore nella Sua giunta che sono quelli di: Gaetano La Rosa che ricoprirà anche la delega di Vice Sindaco ed Angelo Bellina.

