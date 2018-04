RAVANUSA – A metà aprile verrà posta in Corso della Repubblica la statua in bronzo dell’Onorevole Salvatore Lauricella opera scultorea dell’artista Rocco Carlisi.Ne ricorda lo spessore politico il Sindaco Carmelo D’Angelo: “La storia politica del nostro paese è emblematicamente legata al nostro più illustre concittadino. Lauricella, un politico che merita di essere ricordato per il percorso istituzionale oltre che per il valore politico riformista di cui è stato uno dei maggiori rappresentanti in Italia avendone offerto alla città, con fede e impegno, la conseguente crescita sociale ed economica di Ravanusa fino alla sua attiva vita politica degli anni ’80. Una statua in suo ricordo è il doveroso tributo che l’amministrazione cittadina possa riconoscergli. L’auspicio adesso è che le nuove generazioni possano conoscere e ricorndare l’uomo, il politico e i valori per cui si è battuto a beneficio principalmente della nostra comunità”.

L’autore Carlisi ha realizzato fedelmente, con eccezionale capacità artistico-scultorea, la statua riproducendo a misura reale il politico socialista. Il Presidente “torna” tra la sua gente con l’opera in bronzo posta lungo corso della Repubblica esattamente all’angolo di piazza XXV aprile. La cerimonia di inaugurazione, durante la quale saranno presenti i familiari dell’ex Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, è prevista per seconda decade di aprile. (Scritto da Silvio D’Auria)