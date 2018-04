PALERMO. I più poveri sono i grillini, il più ricco in questo inizio di legislatura è invece Cateno De Luca, il deputato eletto nell’Udc e subito passato all’opposizione dopo un periodo passato ai domiciliari. De Luca dichiara 594.053 euro. Dietro di lui un neo deputato del Pd, Francesco De Domenico con poco più di 200 mila euro. Ecco i redditi dei 70 onorevoli dell’Ars, che per legge devono essere resi pubblici dal Parlamento.

In base alle dichiarazioni dei redditi del 2017, che dunque fanno riferimento ai guadagni del 2016, il più ricco è il messinese De Luca. Poi c’è Francesco De Domenico, che fino a qualche mese era il direttore generale dell’Università di Messina: il suo reddito è di 205.879 euro.

Dietro De Domenico si piazzano Claudio Fava, gruppo Misto che dichiara 190.446 euro; Margherita La Rocca Ruvolo, Udc, con 174.024 euro; Orazio Ragusa, Forza Italia, con 143.378; Giorgio Assenza, Diventerà Bellissima, con 130.200 euro; Gianfranco Miccichè, Forza Italia, con 113.983 euro; Toto Cordaro, Popolari e autonomisti, con 112.373; Stefano Pellegrino, Forza Italia, con 111.812; Nicola D’Agostino, Sicilia Futura, con 111.358; Alfio Papale, Forza Italia, con 107.468; Giuseppe Compagnone, Popolari e autonomisti, con 100.829.

In fondo a questa speciale classifica si piazzano molti grillini. Agli ultimi due posti altrettante neo deputate che dichiarano di non aver percepito redditi nel 2016. Mentre il leader grillino Giancarlo Cancelleri ha dichiarato un reddito lordo di 70.967 euro, di poco superiore ai 68.692 euro dichiarati dalla capogruppo Valentina Zafarana. Ma sia Cancelleri che Zafarana sono due storici deputati 5 Stelle e sommano quindi i redditi della passata legislatura, anche se una parte di questi vengono abitualmente restituiti in base allo statuto dei grillini.

Ecco l’elenco completo dei deputati con i rispettivi redditi:

Elvira Amata: 49 mila euro

Giuseppe Arancio: 63 mila euro

Alessandro Aricò: 42 mila euro

Giorgio Assenza: 103 mila euro

Anthony Barbagallo: 73 mila euro

Giovanni Bulla: 92 mila euro

Giovanni Cafeo: 4 mila euro

Antonino Calderone: 54 mila euro

Stefania Campo: 24 mila euro

Giancarlo Cancelleri: 70 mila euro

Rossana Cannata: 2 mila euro

Francesco Cappello: 74 mila euro

Marianna Caronia: 60 mila euro

Antonio Catalfamo: 6 mila euro

Michele Catanzaro: 46 mila euro

Gianina Ciancio: 70 mila euro

Giuseppe Compagnone: 100 mila euro

Toto Cordaro: 112 mila euro

Antonello Cracolici: 66 mila euro

Nicola D’Agostino:11 mila euro

Francesco De Domenico: 205 mila euro

Antonino De Luca: 29 mila euro

Cateno De Luca: 594 mila euro

Giovanni Di Caro: 22 mila euro

Giovanni Di Mauro: 82 mila euro

Nunzio Di Paola: 15 mila euro

Nello Di Pasquale: 74 mila euro

Marco Falcone: 98 mila euro

Claudio Fava: 190 mila euro

Vincenzo Figuccia: 81 mila euro

Angela Foti: 71 mila euro

Riccardo Gallo Afflitto: 98 mila euro

Giuseppe Galluzzo: 7 mila euro

Gaetano Galvagno: 1.900 euro

Giuseppe Gennuso: 72 mila euro

Luigi Genovese: 78 mila euro

Bernadette Grasso: 90 mila euro

Baldo Gucciardi: 81 mila euro

Margherita La Rocca Ruvolo: 72 mila euro

Roberto Lagalla: 174 mila euro

Luisa Lantieri: 71 mila euro

Eleonora Lo Curto: 49 mila euro

Giuseppe Lupo: 88 mila euro

Michele Mancuso: 16 mila euro

Matteo Mangiacavallo: 68 mila euro

Jose Marano: 0

Gianfranco Miccichè: 113 mila euro

Giuseppe Milazzo: 66 mila euro

Nello Musumeci: 92 mila euro

Elena Pagana: 0

Valentina Palmeri: 70 mila euro

Alfio Papale: da consegnare

Giorgio Pasqua: 21 mila euro

Stefano Pellegrino: 111 mila euro

Massimo Pullara: 81 mila euro

Orazio Ragusa: 142 mila euro

Antonino Rizzotto: 66 mila euro

Luca Sammartino: 68 mila euro

Giuseppina Savarino: 580 euro

Riccardo Savona: 74 mila euro

Roberta Schillaci: 25 mila euro

Salvatore Siragusa: 70 mila euro

Luigi Sunseri: 0

Edmondo Tamajo: 75 mila euro

Giampiero Trizzino: 70 mila euro

Girolamo Turano: 85 mila euro

Valentina Zafarana: 68 mila euro

Giuseppe Zitelli: 43 mila euro

Stefano Zito: 70 mila euro

(Di Giacinto Pipitone, fonte gds.it)

