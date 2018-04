Sarà Campofranco, domenica 6 maggio 2018, la sede del VI Convegno Regionale della Pia Unione Primaria e dei Devoti di Santa Rita da Cascia, che congrega in uno i Siciliani discepoli del Cristo Crocifisso, sulle orme di una delle Sante più amate dal popolo cristiano, che meritò di portare in sé «i segni dell’amore e della Passione di Cristo.

Il Convegno, intanto prevede per sabato 5 maggio alle ore 21.00, la preghiera della “Via della spina” per le strade del paese, che rievoca gli ultimi anni della vita della Santa in cui portò sulla fronte la “stigmata” della spina.

Domenica 6 maggio, invece, la giornata del Convegno. Alle ore 9.30 l’accoglienza dei gruppi e dei devoti presso il Palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II”, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale; alle ore 10.00 i saluti di benvenuto da parte di don Luciano Calabrese, Arciprete di Campofranco; di don Davide Di Mare, Assistente ecclesiastico delle Pia Unione per la Sicilia; dell’agostiniano padre Ludovico Maria Centra, Assistente generale; di Giuseppe Favata, Responsabile della Pia Unione di Campofranco e di Rosario Pitanza, Sindaco di Campofranco.

Dopo i saluti l’accoglienza della Reliquia di Santa Rita e preghiera liturgica dell’Ora media, seguirà una catechesi dal tema “Amare con la misura dell’Amore divino” da parte dell’agostiniano scalzo padre Gabriele Ferlisi di origini campofranchesi e residente a Roma.

A concludere la mattinata sarà la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da padre Ludovico Maria Centra e animata dalla Corale parrocchiale di Marianopoli. Al termine della Santa Messa la Segretaria generale Alessandra Paoloni, leggerà il messaggio inviato dalla Rev.ma Madre Priora del Monastero di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15.00, sempre al Palazzetto dello sport, una suggestiva rappresentazione vivente della vita della Santa, curata dal famoso “Corteo storico di Santa Rita” della Città di Castelvetrano (TP).

Alle ore 16.00, la solenne processione del simulacro di Santa Rita e della Reliquia, accompagnata dai gruppi con i loro stendardi e dai devoti anche in abito votivo che accompagnerà porterà per le vie del paese il simulacro per raggiungere l’omonima chiesa. Allieterà la processione il Complesso Bandistico “Michele Saia” di Campofranco. Giunti in chiesa, il Sindaco Rosario Pitanza, intitolerà ufficialmente la Piazza a “Santa Rita”, che attualmente risulta come via Calvario.

II Parroco don Luciano Calabrese, il Vicario parrocchiale don Maurizio Nicastro, il Sindaco Rosario Pitanza, la Pia Unione Primaria Santa Rita di Campofranco, unitamente alla Direzione regionale e generale della Pia Unione sono lieti di invitare tutti i devoti di Santa Rita e quanti vorranno, a partecipare a questo evento di grazia e di devozione verso Colei che tutti i popoli chiamano “la Santa degli impossibili”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...