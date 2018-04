CALTANISSETTA – La società Ati CL Ambiente – affidataria del servizio per conto del Comune di Caltanissetta del servizio di raccolta rifiuti con il “porta a porta” – comunica che dal 3 aprile è iniziata la rimozione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti nella zona A di Caltanissetta.

Ciò comporta che i rifiuti secondo ordinanza Sindacale e per non incorrere in sanzioni dovranno essere conferiti nelle giornate come da calendario stabilito negli appositi contenitori forniti e come di seguito indicato.

Si avvertono i cittadini residenti nella zona A che hanno ricevuto la lettera per il ritiro del kit per effettuare la raccolta differenziata (mastelli e sacchetti di colori differenti per tipologia di rifiuti), che possono presentarsi dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 (nelle sole giornate di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15 alle 18) nel punto di informazioni attivato nei locali al pianoterra del Comune (ex farmacia, accanto al Teatro Regina Margherita) o nella sede della CL Ambiente, in via Paolo Chinnici s.n. (zona industriale contrada Calderaro) o nella isola mobile “roulotte” in Piazza Mercato Grazia..

Si avvertono tutti coloro che – pur ricadendo nell’area interessata dal servizio “porta a porta” – non hanno ancora ricevuto comunicazioni – potranno ugualmente ritirare il Kit, producendo nei suddetti centri: copia della carta d’identità, copia codice fiscale dell’intestatario e copia dell’ultima bolletta Tari. Si avverte, altresì, che è possibile richiedere il kit anche su delega, allegando le copie della carta d’identità e del codice fiscale dell’utente Tari.

Per i diversamente abili è attivo il servizio di consegna a domicilio contattando il numero 0934/584709 ed esibendo alla consegna copia del certificato attestante l’inabilità.

Per conoscere la zona di appartenenza è possibile consultare la mappa sul sito www.caltanissettasidifferenzia.it.

La CL Ambiente informa, inoltre, che il cittadino può fare richiesta, scaricando il modulo dal sito: www.caltanissettasidifferenzia.it e registrandola (o trasmettendola con PEC) all’Ufficio Tributi del Comune in Largo Barile, della detrazione sino al 40 per cento sull’importo complessivo della Tari con alternativa alla raccolta “porta a porta”e conferendo quindi in autonomia i rifiuti separati (carta, vetro e plastica) con le seguenti modalità e tariffe:

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0934/584709 o scrivere alla mail comunicazione@clambiente.it

