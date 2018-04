In Promozione vittoria sofferta per l’Olimpic Serradifalco che a Mussomeli ha battuto 2-1 il Ravanusa. Una sfida salvezza molto tirata con i falchetti che hanno dovuto rimontare la rete iniziale di Falsone andando a segno nel primo tempo con Martorana e nella ripresa su rigore con Nicosia. Una vittoria che vale oro colato per i falchetti che in classifica hanno superato il Ravanusa (ora a quota 26 in classifica) al terzultimo posto. E domenica prossima, per l’ultima di campionato, i falchetti (ore a quota 28 in classifica) saranno di scena a Campobello di Mazara contro la locale compagine quarta in classifica, mentre il Ravanusa si giocherà le residue possibilità di conquistare il terzultimo posto per poi affrontare i play out in casa con il vantaggio di avere a disposizione 2 risultati su tre, affrontando in casa la Libertas Racalmuto. In ogni caso, una lotta per la salvezza che per i falchetti si annuncia all’ultimo respiro, considerato che ci sono quattro squadre (Olimpic 28, Casteltermini 29, Gattopardo e Nuova Sancis 30) raccolte in un fazzoletto di appena 2 punti. Il Vallelunga invece ha ottenuto un prezioso pari esterno 0-0 sul campo dell’Altofonte conquistando il sesto posto in classifica agganciando il Due Torri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...