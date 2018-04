Nel girone A di Promozione, brutta sconfitta esterna per l’Olimpic Serradifalco che ha perso 4-3 contro l’Atletico Ribera. I falchetti hanno sempre dovuto inseguire i loro avversari nel punteggio. Riberesi in vantaggio 2-0 dopo 20 minuti e poi sempre in grado di sfruttare le indecisioni dei serradifalchesi in retroguardia. I gol dell’Olimpic li hanno messi a segno Martorana (2-1), Nicosia su rigore (3-2) e Rizzo (4-3). Nell’altra sfida il Vallelunga ha pareggiato 1-1 contro il Castellammare con rete di Maglio. In classifica Olimpic Serradifalco penultimo con 25 punti e sempre più inguaiato in zona play out, mentre il Vallelunga veleggia tranquillamente al settimo posto con 37 punti.

