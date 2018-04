In Prima categoria grande impresa del Real Suttano che ha superato con un secco 0-4 esterno la Termitana. Tumminaro, Macaluso, Nahi e Valenza i marcatori in una partita che ha esaltato lo spirito di gruppo e la forza del Real Suttano che ha compiuto così un passo avanti importante in classifica. Nell’altra sfida, invece, lo Spartacus San Cataldo ha avuto la meglio 2- 1 sul Città di Castellana grazie alle reti di Ariel Ojeda e Salvatore La Marca. Per i madoniti gol di Lo Re. Un risultato importante per i sancataldesi che in questo modo hanno potuto decisamente risalire la china in classifica. Lo Spartacus s’è infatti portato fuori dalla zona calda dei play out a quota 26, mentre il Real Suttano è salito a quota 28.

