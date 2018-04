Nel girone B di Prima categoria le nissene perdono entrambi ma sono salve. In particolare, lo Spartacus San Cataldo ha perso 0-1 contro il Campofelice. Una gara sfortunata per i sancataldesi che le hanno tentate tutte per cercare di non perdere. In ogni caso, una sconfitta indolore, dal momento che con 27 punti i sancataldesi si sono piazzati al quartultimo posto con 27 punti. Ha chiuso con una sconfitta anche il Real Suttano che ha perso 3-1 contro l’Oratorio San Giorgio e San Ciro. La rete della bandiera è stata segnata da Macaluso, al suo 14° gol stagionale. In classifica i resuttanesi hanno chiuso a quota 29.

