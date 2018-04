In Prima categoria due pareggi per le nissene, ma entrambi pesantissimi in chiave salvezza. Il primo è quello che lo Spartacus San Cataldo (nella foto) ha ottenuto sul campo dell’Empedoclina. Un pareggio 1-1 che i sancataldesi sono riusciti ad ottenere grazie al gol messo a segno dal giovane Barba che ha permesso alla squadra di Ariel Ojeda di pareggiare il conto in una gara molto delicata ed incerta. Il Real Suttano, invece, ha pareggiato 1-1 con il Sant’Anna grazie al gol di Nahi che ha permesso di pareggiare la rete iniziale della squadra ospite. Con i due pari ottenuti, il Real Suttano è salito all’ottavo posto con 29 punti, mentre lo Spartacus San Cataldo è decimo con 27 punti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...