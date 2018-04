MUSSOMELI – Giornata intensa quella di venerdì scorso del giornalista Gandolfo Maria Pepe. Infatti, rientrato dal suo volo a Napoli, dove nella mattinata di venerdì aveva ritirato il premio speciale del Consiglio direttivo Nazionale FIDAS sulla donazione del sangue, e dopo avere partecipato, nelle ore serali, alla conferenza stampa indetta dall’Asd Mussomeli, il collaboratore de “La Sicilia” , appunto, Gandolfo Maria Pepe, parlando del premio ritirato, è apparso assai compiaciuto per il riconoscimento giornalistico ottenuto. “ Un premio che mi riempie d’orgoglio, ha detto, un riconoscimento, all’unanimità, del Consiglio Direttivo nazionale Fidas ; qualcosa che riempie di gioia perché si parla della promozione della cultura del sangue, la donazione e tutto quello che ci sta dietro, quindi ti riempie di gioia e di orgoglio; Un premio che ho ricevuto io ma che in realtà è di tutta la redazione con il giornale che è stato sempre sensibile e attento al tema della donazione, raccontando, con dovizia di particolari, tutti gli eventi e le manifestazioni che si sono tenute in questi mesi e anni a Caltanissetta. Ha anche sottolineato che il premio riguarda la solidarietà, il sociale, la società che oggi ha pochi esempi positivi e si parla sempre di cose brutte e c’è una cosa importante come quella di donare il sangue che aiuta tante persone”.



Mi piace: Mi piace Caricamento...