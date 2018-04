Il Mussomeli si salva ed il Kamarat ripiomba in Promozione. I mussomelesi conquistano la salvezza meritatamente, mentre i cammaratesi devono ringraziare il portiere De Miere per il fatto che grazie alle sue prodezze è stata evitata la figuraccia di subire una goleada. Mussomeli già pericoloso al 6′ con una punizione di Minnone che comunque impensierisce di poco il portiere a avversario. Al 7′ gli agrigentini segnano ma la rete viene annullata per la posizione nettamente in fuorigioco di un attaccante. Al 10’ padroni di casa vicini per la prima volta al vantaggio: tiro potente di Minnone, De Miere mette in salvo. All’11′ l’agrigentino Vaccaro da fuori area prova il tiro a volo ma la sfera travalica la traversa. Al 17’ padroni di casa propositivi: Lentini si libera al limite dell’area di un giocatore, calibra il tiro ma De Miere in tuffo si oppone. Al 19′ perfetto calcio di punizione di Guastella, una pennellata respinta sempre dal portiere migliore in campo. Al 23′ altra azione del Mussomeli: Guastella in area arpiona la palla, la serve a Zarcone che di potenza calcia verso la porta sfiorando il palo. Al 28′ arriva il vantaggio dei nisseni con uno strepitoso Wade che approfitta di un rimpallo calciando a volo e mandando la palla in porta. Al 32′ Scrudato tenta una reazione ma il suo tiro è scarsamente calibrato. Al 40′ giunge la rete del raddoppio: cavalcata dalla trequarti di Minnone che da solo, superando la difesa avversaria e poi trovandosi a tu per tu con De Miere lo trafigge. Nella ripresa al 3′ ancora Mussomeli: la palla finisce tra i piedi di Minnone il quale calcia di potenza ma troppo centrale. Al 7’ è Guastella a cercare il 3 a 0 ma De Miere si supera opponendosi al tiro del numero 10. La tripletta mussomelese giunge però al 14′: palla in area, Lentini la colpisce spingendola dentro. Un’azione contrassegnata dall’infortunio di De Miere colpito nel gioco aereo. Al 18′ l’uscita provvidenziale del portiere di casa Sgroi, fino ad allora in vacanza, allontana il pericolo di vedere il vantaggio accorciato. Solido vantaggio che si sgretola al 22′ al culmine di un corner: palla in area, Schifano indovina la zampata vincente riaprendo la partita. Il Mussomeli non si arrocca in difesa ma cerca la via del quarto gol: al 28′ Minnone in area e ad un passo da De Miere spreca calciando troppo alto. Poi al 29′ Sciacca colpisce di testa ma il portiere avversario respinge. Al 31′ bella giocata di Pirrotta che culmina con una perfetta conclusione ma De Miere compie il miracolo. Dopodiché non accade nulla di importante ma anzi la gara si incattivisce fino al triplice fischio finale. Da segnalare l’espulsione dalla panchina dell’allenatore del Kamarat Maggio mandato anzitempo negli spogliatoi dopo avere insultato e minacciato un fotoreporter reo soltanto di avere immortalato lui ed il resto della panchina.

MUSSOMELI 3 – KAMARAT 1

Marcatori: Pt: 28’ Wade, 40’ Minnone; St: 14’ Lentini, 22’ Schifano

Mussomeli: Sgroi, Ferrara, Amato, Wade (48′ st Messina), Licari, Iannello, Zarcone, Sciacca, Lentini (21′ st Pirrrotta), Guastella, (43′ Buccafusco), Minnone (34′ Sawo). A disp: La Mattina, Mingoia. All. Torquato

Kamarat: De Miere, Mangiapane D., Corbetto, Lanza (1′ st Di Marco), Reina, Schifano, Salemi (13’ st Arcieri, 34′ st Di Piazza), Scrudato, Loggia, Vaccaro, Hader. A disp Infantino, Antinoro, Giambrone, Mangiapane G. All. Maggio Note.

Arbitro: Delnotaro di Verbano Cusio Ossola

Note: Ammoniti Zarcone, Amato, Wade, Ferrara per il Mussomeli; Schifano Hader e Corbetto del Kamarat





