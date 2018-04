ENNA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali, per avere accoltellato al culmine di una lite un concorrente nel commercio di legname, Filippo Pisana, 35 anni, di Piazza Armerina, in provincia di. I fatti risalgono al 2016. L’arrestato, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di, deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione.

L’arrestato era dedito al commercio di legname e inizialmente lavorava insieme ad un socio. Quest’ultimo, però, probabilmente a seguito di continue discussioni, decise di mettersi in proprio. Così, una sera di marzo del 2016 Pisana diede appuntamento all’ex socio per discutere della nuova situazione di concorrenza nel commercio del legname. La controversia fra i due, però, sfociò in una lite furibonda in cui l’aggressore si scagliò contro la vittima e lo accoltellò ripetutamente, ferendolo gravemente senza colpire però nessun organo vitale.