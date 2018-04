Completate Ie previste sistemazioni del manto stradale sulla SP51 in vista della gara messinese organizzata da Top Competition e Associazione Ufficiali di gara Zancle, che il 7 e 8 aprile sarà la 2^ prova di Campionato Siciliano.

Completati i lavori in vista del 2° Slalom di Salice. Gli enti preposti hanno portato a termine gli interventi sul manto della SP 51, che sarà teatro delle sfide del 2° Slalom di Salice, la competizione organizzata Top Competition con la collaborazione dell’Associazione Ufficiali di gara Zancle che sabato 7 e domenica 8 aprile, sarà secondo round del Campionato Regionale delle competizioni tra i birilli. Ultimi giorni utili anche per le iscrizioni, che continuano ad arrivare in congruo numero e si chiuderanno lunedì 2 aprile. Completati i lavori in vista del 2° Slalom di Salice. Gli enti preposti hanno portato a termine gli interventi sul manto della SP 51, che sarà teatro delle sfide del 2° Slalom di Salice, la competizione organizzata Top Competition con la collaborazione dell’Associazione Ufficiali di gara Zancle che sabato 7 e domenica 8 aprile, sarà secondo round del Campionato Regionale delle competizioni tra i birilli. Ultimi giorni utili anche per le iscrizioni, che continuano ad arrivare in congruo numero e si chiuderanno lunedì 2 aprile.

Già confermati i nomi dei migliori specialisti delle competizioni tra i birilli a caccia di punti preziosi per il Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia, che continua a registrare alti numeri e una qualità in costante crescita, come hanno dimostrato le classifiche delle ultime stagioni, che hanno esaltato i piloti più esperti ed hanno permesso ai sempre più numerosi giovani di emergere e lanciarsi nelle serie nazionali.

Tutto ruoterà intorno a Salice nel primo completo week end di aprile con le verifiche sportive che si terranno nella Canonica della Parrocchia di Santo Stefano Juniore, dalle 15, alle 18.30 di sabato 7 aprile, mentre le tecniche nell’antistante Piazza Madonna di Lourdes, dalle 15.30 alle 19. Domenica 8 aprile, dalle 8 le vetture sui 2,9 Km del tracciato di gara, quando i concorrenti ammessi al via potranno effettuare una manche di ricognizione del percorso, intervallato da 13 postazioni di rallentamento. Dopo 45 minuti dalla conclusione delle ricognizioni, il via della prima delle tre manche, al meglio delle quali sarà stilata la classifica finale.

Vincitore nel 2017 è stato il trapanese due volte Campione Siciliano Giuseppe Castiglione, primo su un podio tutto Radical SR4, davanti a due bravi messinesi come il giovanissimo Emanuele Schillace, under 23 regionale ed all’esperto slalomista Giovanni Greco.

Tutte le info ed i moduli disponibili su http://www.topcompetition.it/slalomdisalice/it/

Mi piace: Mi piace Caricamento...