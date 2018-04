SIRACUSA – E’ stato arrestato con l’accusa di pedofilia un impiegato comunale 67enne della provincia di Siracusa. E’ accusato di avere abusato di una minore per anni. A fare scattare le manette i poliziotti del locale commissariato, al termine di una delicata attivita’ investigativa coordinata dalla procura di Siracusa, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. I reati contestati sono violenza sessuale aggravata e continuata commessa abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica, economica e psichica della bambina (affetta da un ritardo mentale di medio grado), sin da quando aveva 12 anni. Gli accertamenti erano partiti il primo dicembre 2017 a seguito di una segnalazione anonima che riferiva di violenze ai danni di una bambina non ancora sedicenne, appartenente a una famiglia in gravi difficolta’ economiche, che l’indagato aiutava con pacchi alimentari attraverso un’associazione di assistenza sociale. E’ emerso come l’anziano fosse solito girare per le vie della citta’ in compagnia di una ragazzina, a bordo di un’auto dell’associazione, e recarsi nella sede in orari sospetti. Le successive captazioni ambientali hanno confermato il quadro indiziario a carico dell’indagato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.

