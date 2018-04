PALERMO – Un 42enne ha invece battuto il record di infrazioni: e’ stato trovato alla guida di auto in stato di ebrezza, con patente sospesa, senza assicurazione e con veicolo gia’ sottoposto a sequestro. L’uomo, non contento, dopo aver effettuato la prima prova dell’etilometro, ha pensato bene di darsi alla fuga, ma e’ stato subito rintracciato dai carabinieri e sanzionato anche per la fuga. Per lui la tabella ha fatto registrare una sanzione complessiva di circa 5000 euro.

