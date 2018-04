Tutto pronto al centro commerciale “Il Casale” di San Cataldo per festeggiare l’ottavo compleanno. La lieta ricorrenza cade in un periodo particolarmente positivo per la struttura che ha recentemente registrato l’approdo di molte aziende nazionali. Il direttore Calogero Sanfilippo nell’elencare il folto elenco di eventi che caratterizzeranno i pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 aprile ha sottolineato: “Raccogliamo i frutti del nostro lavoro che ci portano ad essere punto di riferimento indiscusso per il Centro Sicilia. Abbiamo investito, investiamo ed investiremo nel e sul nostro territorio. Le nuove molteplici aperture sottolineano che siamo in grandissima salute e la scelta di marchi nazionali che ci hanno preferito, evidenzia la bontà del nostro operato: orgogliosi di ciò che realizziamo, festeggiamo felicemente questo ottavo compleanno con i nostri clienti”. Tutto ciò ha cambiato volto al centro commerciale che si presenta rinnovato ed ancor più attrattivo grazie all’apertura di tanti nuovi negozi di prestigio.

Ricco il programma di eventi gratuiti che prevede sabato 14 aprile, a partire dalle ore 17, un defilè di moda, anche per bambini, durante il quale i negozi presenteranno le loro collezioni primavera-estate 2018. Ospite Cecilia Rodriguez; non mancheranno intermezzi comici, degustazioni in galleria e iniziative rivolte ai più piccoli che saranno riproposte anche l’indomani. La struttura ha sempre privilegiato l’attività rivolta ai bimbi ed alle loro famiglie.

Domenica 15 aprile, a partire dalle 17.30, momento dominante il taglio della Mega Torta con Francesco Monte.

Curiosità il banner che pubblicizza l’ottavo compleanno del centro “riunisce” Cecilia Rodriguez e Francesco Monte ex fidanzati che si sono lasciati “fragorosamente” in occasione della recente edizione del Grande Fratello Vip.

