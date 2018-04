In merito alle recenti polemiche sulla struttura ospedaliera di Mussomeli che verserebbe in una situazione di fatiscenza strutturale, è intervenuto stamane l’On. Giuseppe Arancio del PD che ha presentato un’interrogazione Parlamentare al Presidente della Regione On. Musumeci e all’Assessore Regionale alla Salute On. Ruggero Razza. Nell’interrogazione l’On. Arancio ha chiesto di definire se e quali interventi il Governo regionale ha in programma per garantire all’utenza, per esempio al personale ospedaliero un adeguato livello di decoro e sicurezza e quali iniziative il vuole mettere in campo per ristabilire la risoluzione dei problemi organizzativi che si riscontrano nel nosocomio di Mussomeli. Arancio nel suo atto ispettivo chiede di sapere se il Governo abbia già previsto iniziative per far fronte ai disservizi in questione e, nel caso in cui non lo avesse ancora fatto, quali interventi intende porre in essere allo scopo di eliminare la grave situazione di inefficienza dei vari reparti, magari attraverso interventi urgenti per allo scopo di garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...