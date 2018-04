CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Dopo oltre vent’anni di leale e coerente militanza all’interno dello stesso partito, invece di ricevere rispetto umano ed istituzionale, di fatto sono stato estromesso da Forza Italia.

Una decisione unilaterale (di alcuni al vertice del partito) che non condivido, ma che rispetto.

Non condivido perché credo che ogni incomprensione si possa superare dialogando, dialogo e chiarimenti che in Forza Italia non ci sono mai stati, nonostante le mie aperture ed insistenti richieste (attendo ancora risposta anche dai Probiviri nazionali…).

Rispetto perché non posso obbligare l’attuale dirigenza berlusconiana locale a riconoscere e tutelare la minoranza interna.

Quella con Forza Italia è stata una lunga storia d’amore iniziata nel 1994, ma i rapporti continuano solo se si è in due a volerlo e solo se vi è reciproco rispetto. Nonostante tutte le scorrettezze istituzionali perpetrate nei miei confronti a causa della regola interna locale “o con me o contro di me”, da buon cristiano porgo l’altra guancia: senza polemiche e senza rancore accetto la mancanza di volontà del partito di proseguire, ma non posso continuare a subire stupide ed arroganti provocazioni di qualcuno, che ha sempre cercato lo scontro probabilmente per farmi passare dalla parte del torto. Con amarezza prendo atto che non ci sono più le condizioni politiche e sopratutto umane per continuare.

Pertanto, senza sbattere la porta, mi metterò da parte e nel 2018 non rinnoverò la tessera di Forza Italia. La stessa cosa faranno gli ormai ex forzisti che hanno sempre fatto riferimento a me.

Ringrazio gli uomini e le donne di tutto il partito, dove sono cresciuto e che continuerò a rispettare con la serietà che mi ha sempre contraddistinto; ringrazio inoltre Silvio Berlusconi, che ho avuto il piacere e l’onore di incontrare di persona.

Un particolare ringraziamento va poi ai colleghi del gruppo Consiliare di Forza Italia a Palazzo del Carmine, Calogero Adornetto ed Alessandro Maira (loro sì sempre leali e corretti), con i quali continuerò a collaborare nonostante transiterò nel Gruppo misto, dove mi collocherò ovviamente in Opposizione al Sindaco Ruvolo. Scelta non facile e dolorosa, maturata dopo una lunga riflessione che renderò pubblica durante la conferenza stampa che si terrà all’Hotel San Michele, domenica 22 Aprile alle ore 10:30. In quell’occasione verrà anche presentata l’Associazione politico-culturale con la quale continuerò a servire politicamente i miei concittadini e la mia amata Caltanissetta.

Oscar Aiello

