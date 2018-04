I carabinieri di Caltanissetta hanno stroncato a Gela un traffico sostanze stupefacenti. Eseguite 9 misure cautelari ed una ventina di perquisizioni emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i minorenni di caltanissetta per associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina. Nell’operazione sono impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Catania, Lodi, Venezia, Livorno, Ragusa e Ravenna. Nell’indagine, denominata “cruis”, i militari hanno ricostruito, i canali di ingresso della cocaina a Gela per un giro di affari da 40mila euro al mese.

Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgera’ presso la Procura di Caltanissetta alle 11.00 alla presenza del procuratore, del procuratore per i minorenni e del comandante provinciale di Caltanissetta.