LICATA – Un imprenditore agricolo, Angelo Carità, 61 anni, di Licata (Agrigento), è stato ucciso oggi, lunedì 2 aprile, poco dopo essere salito in macchina in via Palma a Licata nell’Agrigentino. Il killer ha raggiunto l’uomo in una stradina di campagna e gli ha esploso tre o quattro colpi di pistola. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. Angelo Carità, all’inizio dello scorso febbraio, era stato condannato – accogliendo le richieste del pubblico ministero Salvatore Vella – all’ergastolo dalla Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, perché accusato di avere ucciso un conoscente, Giovanni Brunetto, di tre anni più giovane, e di avere in seguito – stando sempre all’accusa – sotterrato il suo cadavere nel maggio del 2013. Su istanza degli avvocati Vincenza e Nino Gaziano, Carità era però libero per decorrenza dei termini cautelari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...