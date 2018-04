Il cinque ed il nove aprile viene proiettato in anteprima ad Acireale Nove anni a Tientsin, un film prodotto e girato interamente in Sicilia, in parte anche nella nostra provincia, a Sutera. Successivamente anche nelle altre sale italiane.

9 anni a Tientsin è tratto da una storia vera, quella del battaglione San Marco mandato in Cina nel 1937 e lì dimenticato durante la seconda guerra mondiale. Vi faceva parte anche il nonno del regista, Marcello Trovato, di Acireale, che da tempo aveva intenzione di trarne un film. Di quasi 1300 uomini tornarono in Italia soltanto due: il nonno ed un calabrese di Tropea. Lo attendeva una accusa di diserzione, presto caduta perché palesemente inconsistente. Ma la rabbia del nonno, preso prigioniero prima dai giapponesi, poi dagli americani, si è trasmessa anche al nipote.

Il film è stato girato in parte a Sutera (davanti alla Madrice ed al municipio, anche nelle stanze del museo) ed in parte ad Acireale. Racconta la storia di Pietro e di Rosa, sposati da poco e separati dalla guerra, i loro tentativi di avere notizie l’uno dell’altra. Ed infine il ritorno inaspettato e la malattia.

Gli attori, sia quelli professionisti che quelli di strada, hanno recitato gratuitamente. Hanno collaborato con entusiasmo anche la diocesi di Acireale, il comune di Acicatena ed il comune di Sutera insieme al museo etnoantropologico. Si tratta di un buon investimento pubblicitario, che valorizza Sutera ed il suo paesaggio, un biglietto di visita che, si spera, possa incoraggiare i turisti a visitare il nostro territorio. ( Mario Tona)



