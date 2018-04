CALTANISSETTA – Tutto pronto in casa Nissa Rugby per un nuovo week-end di gare.

La squadra maschile di serie C e l’under 14 in campo ad Enna, campo “Pregadio”, domenica 15 aprile. I più giovani alle ore 14 si confronteranno con il Carlentini, mentre la prima squadra, alle 15.30, affronterà l’Enna.

In campo femminile Cerbere ed under 14 sono impegnate in terra etnea, a Catania al “San Teodoro”. Le “grandi” nel raggruppamento di Coppa Italia, alle ore 11, incroceranno il Librino, il Cus Catania, i CLC Rugby, il Messina ed il Syrako.

