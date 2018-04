CALTANISSETTA – Circolazione ferroviaria sospesa dalle 14.30, fra Gela e Licata, sulla linea Gela-Canicatti’, per il ritrovamento di un ordigno bellico in prossimita’ di un ponticello lungo i binari tra le stazioni di Butera e Gela. Per garantire la mobilita’ Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con bus. La circolazione dei treni potra’ riprendere solo dopo la rimozione dell’ordigno a opera degli artificieri, prevista entro la mattinata di martedì 10 aprile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...