MUSSOMELI – Ieri sera, presso la Casa di Riposo “P. Calà”, la VEGLIA PASQUALE è iniziata poco dopo le 20,30, con le liturgie presiedute dal cappellano Padre Liborio Franzù. Da sottolineare che la Veglia pasquale, definita “madre di tutte le veglie”, è una messa solenne che celebra la risurrezione di Gesù. Con l’accensione del fuoco, davanti l’ingresso dell’Istituto, Il Cappellano ha dato inizio alla funzione religiosa col segno della croce: “« Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell’ascolto della Parola e nella partecipazione ai Sacramenti, Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre. » . E’ seguita la liturgia della Parola, la liturgia battesimale, la liturgia eucaristica. Ha animato il rito le religiose dell’ Istituto. Sono stati in tanti a partecipare. Al termine, Padre Liborio ha formulato ai presenti gli auguri di una buona e santa Pasqua da portare ed estendere ai propri familiari. Alla fine, lo scanbio del gioioso abbraccio augurale.



