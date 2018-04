MUSSOMELI – L’amministrazione comunale di Mussomeli, in collaborazione con l’ISMETT di Palermo, il Centro Regionale Trapianti Sicilia e l’ASTRAFE, ha organizzato per il prossimo sabato 21 Aprile “Una Scelta in Comune”. Nel corso dell’incontro sono previste relazioni da parte di specialisti dei centri di trapianto presenti e dell’Associazione ASTRAFE che riguarderanno l’organizzazione e le problematiche delle donazioni e dei prelievi di organi, della morte celebrale e della situazione dei trapianti in Sicilia nonché del modo del Volontariato impegnato nel settore. A seguire, testimonianze di pazienti trapiantati.

A conclusione i relatori si renderanno disponibili a dare risposta ai quesiti proposti dal pubblico presente. Sarà allestito un punto dove potranno essere raccolti i consensi alla donazione.

