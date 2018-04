MUSSOMELI – A un mese dalla prematura scomparsa della piccola Giulia Scaccia, lunedì 30 aprile verrà celebrata, alle ore 18:30 presso la chiesa San Francesco di Mussomeli, la messa del trigesimo. Subito dopo, i presenti si raduneranno in piazza Umberto per dare vita ad un corteo in fiaccola che attraverserà la via Scalea, via Caltanissetta, via Dalmazia, via Madonna di Fatima, via Palermo per ritornare in piazza Umberto dove, ai piedi del Calvario, ci sarà una preghiera. “La fiaccolata, dicono i promotori, consiste nel ricordare Giulia e dare un abbraccio da parte di tutta la comunità alla famiglia; ma, soprattutto, intende dare un messaggio di speranza e di riflessione a tutte le generazioni, non solo ai giovani, e invitando tutti alla preghiera e al silenzio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...