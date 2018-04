MUSSOMELI – Domani 6 Aprile, alle ore 21,00, presso l’Antica Pasticceria Normanna, proseguirà la XII stagione di Cool Jazz “suoni per la città” che tanti consensi sta riscuotendo, con il concerto del noto armonicista Max de Aloe che sarà accompagnato da un trio di validi musicisti isolani composto da Paolo Passalacqua al pianoforte, Bino Cangemi al contrabasso e Fabrizio Pezzino alla batteria.

Max De Aloe è un musicista e compositore poliedrico che oltre all’armonica, suona anche la fisarmonica e il pianoforte.

Ciò che però lo rende fra i più apprezzati artisti in ambito jazz, sia in Italia che a livello internazionale, è il suono dell’armonica cromatica. Negli anni 2014-2015-2016 ha vinto il Jazzit Awards, indetto dalla rivista Jazzit, come miglior musicista italiano nella categoria riservata agli strumenti vari.

Ha inciso tredici album come leader e una trentina come ospite e negli anni ha accumulato una lunga lista di prestigiose collaborazioni sia in studio che dal vivo. Sue sono le realizzazioni di colonne sonore per spettacoli teatrali e documentari, così come importanti collaborazioni con poeti, scrittori e registi.

Dal 1995 è fondatore e direttore del Centro Espressione Musicale di Gallarate dove insegna tecnica d’improvvisazione jazz, fisarmonica e armonica cromatica.

Di recente ha creato “Barnum” che più che una semplice etichetta discografica è un progetto che nasce dalla sua visione di musicista, ma anche di didatta, compositore e direttore artistico che crede che la musica vada veicolata con la miglior qualità possibile e con una visione artistica e culturale che non la riduca a mera merce.

Il primo disco di questo progetto, appena uscito, è SOSPIRI SOSPESI che unisce i tre strumenti principali della famiglia delle ance libere.

All’armonica cromatica di De Aloe si uniscono difatti il bandoneon di Daniele Di Bonaventura e la fisarmonica di Gianni Coscia.

Questo prodotto è stato realizzato anche su LP 180 grammi, dedicato gli audiofili amanti del vinile.

