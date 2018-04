MUSSOMELI – Il sindaco Giuseppe Catania, presenti il vice sindaco Francesco Canalella e l’assessore Seby Lo Conte, ribatte, in data 7 aprile 2018, all’argomentare dei consiglieri d’opposizione sviluppatosi nella Conferenza stampa , tenuta il giorno precedente, relativo ad alcune tematiche trattate nelle recenti sedute di consigli comunali, quali il bando per il Castello, il Pef, ed, ancora, interventi per il Castello.(IL VIDEO)



