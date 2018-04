MUSSOMELI – Giusi Butticè, sfrattata nel dicembre scorso dalla Via Ponticelli, sposata con Nazzareno Alessi e madre di due figli in tenera età, da 5 mesi vive la sua vita, unitamente alla sua famigliola, in casa della mamma e certamente con i disagi che tale situazione comporta. Infatti, sono passati cinque mesi e quel lembo di Via Ponticelli risente di criticità, nonostante sia stato attenzionato. I lavori sembrano andare a passo di lumaca ed è così arrabbiata da manifestare sul social il suo sfogo, al sindaco Catania, chiedendo di intervenire. “Quanto deve durare ancora questo schifo siamo stati sfrattati da cinque mesi e questo è il risultato dei lavori fatti a metà. Non possiamo neanche prendere la posta e la troviamo sempre a terra: Signor sindaco Giuseppe Catania la preghiamo a prendere dei provvedimenti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...