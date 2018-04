MUSSOMELI – Mentre, ai piedi del Calvario, una marea di gente partecipava in Piazza Umberto alla commemorazione e al rito della discesa dalla croce del Cristo Morto, una tragedia si è consumata in paese con la vita spezzata di una quattordicenne. “Sicuramente questa adolescente è in cielo – ha detto Padre Luis – perché è una ragazza pura, perché è una ragazza bella, perché è una ragazza figlia di Dio che Gesù ha amato tanto tanto tanto, ma in questo momento ha avuto delle fragilità, fragilità profonde che ha tolto le sue speranze. Ma noi possiamo anche con l’intercessione di questa piccola ragazza guardare la nostra vita di dare speranza cercare la speranza in Cristo. Dare principalmente speranza ai giovani che sono in questi momenti sfiduciati, sfiduciati nel campo lavorativo, sfiduciati nella situazione della società, sfiduciati dalle tante morti, guerre e situazioni , ma noi possiamo dare anche speranza, perché Cristo è in mezzo noi. Davanti alla Croce di Gesù Cristo noi preghiamo per la famiglia che soffre tanto, crocifissa con Cristo in questo momento nella certezza che noi vinceremo insieme a questa famiglia anche la sfiducia di questo mondo. Ricercheremo insieme con Dio la speranza . Dobbiamo dare sempre di più specialmente ai giovani del nostro tempo: la speranza che viene da Dio”. Intanto oggi pomeriggio, prevista per le ore 19,30, non ci sarà la tradizionale giunta pasquale col Cristo Risorto, la Madonna della Pace e San Michele. Questo il comunicato dalle Confraternite di Mussomeli: ”Le Confraternite tutte, insieme all’Amministrazione Comunale di Mussomeli – Paese delle Confraternite – considerato il grave evento luttuoso che ha colpito la comunità tutta, unite nel dolore della famiglia e al cordoglio collettivo vogliono offrire un significativo segno di solidarietà prendendo la decisione di “annullare” la manifestazione della “giunta” e di unirsi in preghiera in tutte le funzioni liturgiche che caratterizzano la vigilia ed il santo giorno della Pasqua”.



