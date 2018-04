MUSSOMELI – Ruba in un supermercato di Mussomeli e pensa di farla franca. Ma i filmati la inchiodano ed il titolare del negozio, presenta denuncia ai Carabinieri, corredandola coi relativi filmati. L‘episodio si è verificato nei giorni scorsi nel supermercato di contrada Monticelli, allorquando una donna di mezza età, in compagnia della propria figlia, pensando di non essere attenzionata, si è resa responsabile di un gesto, a dir poco, miserevole: Il furto di una bambola e di alcuni pennerelli a colori del valore complessivo di circa 20 euro.

