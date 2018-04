MUSSOMELI – Tornano alla carica gli animalisti a seguito del provvedimento del prefetto di Crotone alla notizia dell’interdittiva antimafia per il canile “Mister Dog” di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. Trattasi di quella struttura dove, da anni, sono ospitati diversi randagi catturati a Mussomeli e che l’anno scorso, a presentare l’offerta, è stata solamente l’anzidetta ditta, a cui il Comune ha affidato l’incombenza, provvedendo, conseguentemente al trasferimento nel canile di Crotone, fra le accese proteste degli animalisti che reclamavano, invece, il mantenimento in loco. Sull’argomento Sebastiano Luvaro cosi scrive: “il sindaco fin da subito dovrebbe sospendere qualsiasi tipo di collaborazione con la suddetta ditta, in quanto la causa è una interdittiva antimafia a carico dell’impresa alla quale viene interdetta, fino a pronunciamento contrario, la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni”. E’ probabile che la ditta interessata si opporrà al provvedimento, ma i randagi dovranno essere ospitati altrove.

