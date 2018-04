MUSSOMELI – E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, zona Case Popolari, in Via Leonardo da Vinci, mentre si susseguivano forti raffiche di vento: un albero secolare di carrubo, è stato letteralmente sradicato. Fortunatamente, in quel frangente, sotto l’albero, dove solitamente sono in sosta le macchine, non c’era alcuna macchina posteggiata, né alcun pedone in transito e così è stato evitato il peggio.

