MUSSOMELI – Incidente caos, intorno alle 11 di oggi, per fortuna senza gravi conseguenze, allorquando la retromarcia di un anziano avrebbe causato delle collisioni fra macchine in transito, alcune delle quali scaraventate sul muro di un’ abitazione. Il conducente della Panda è finito in Ospedale per accertamenti sanitari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...