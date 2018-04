MUSSOMELI – Sul randagismo relaziona il sindaco Giuseppe Catania. “A distanza di circa un mese dall’avvio del piano straordinario di cattura e sterilizzazione, messo in campo dalla mia amministrazione comunale, molto positivi e significativi sono i risultati conseguiti nell’ottica della lotta al randagismo. Nello specifico dal 24 febbraio 2018 (data di avvio del piano) al 31 marzo 2018 sono stati n° 7 i cani catturati e sterilizzati presso il nostro ambulatorio veterinario riattivato.

Prosegue, comunque, il nostro impegno e continuano gli interventi di cattura e sterilizzazione anche se il fenomeno risulta sotto controllo. Sono già state posizionate nuove gabbie per ulteriori catture. Come emerso anche dal tavolo di lavoro attivato dal governatore Musumeci, con il contributo di idee delle associazioni animaliste, le direttrici sulle quali i comuni devono muoversi al fine di attuare un efficace piano di lotta e contrasto al randagismo sono le seguenti:

1) custodia presso i canili come tappa e non come meta;

2) incentivazione delle adozioni dei cani;

3) avvio campagne di sterilizzazioni;

4) avvio campagna di controlli della microcippatura e aggiornamento anagrafe canina.

Praticamente ciò che è emerso da questo tavolo di lavoro conferma la bontà del piano di lotta al randagismo avviato dal comune di Mussomeli che ha in corso tutti i 4 punti sopra detti.

Ringrazio per questo risultato tutti gli operatori coinvolti (Polizia Municipale, Veterinari dell’ASP, accalappiacani). Il Sindaco Giuseppe Catania.

