MUSSOMELI – Così il comunicato stampa pervenuto in redazione a firma di consiglieri della maggioranza nelle persone di Calogero Misuraca, Jessica Valenza, Simone Mistretta, Roberta Modica, Gianluca Nigrelli, Enzo Guadagnino, Carmelo Schembri, Enzo Vullo, Graziella Dilena : “La conferenza stampa dei consiglieri di opposizione conferma la nostra sensazione che dietro questa escalation mediatica ci siano esclusivamente questioni tutte interne al centro sinistra che niente hanno a che vedere con l’interesse dei cittadini. In particolare non possiamo non notare la strana coincidenza temporale per cui dopo le elezioni regionali e nazionali e le gravi sconfitte subite dal centro sinistra (a fronte di un ottimo risultato raggiunto invece dal Sindaco Catania) qualcuno cerca di approfittare del malcontento degli elettori di sinistra o del vuoto lasciato da qualche leader per lanciare la propria corsa alla leadership del partito, magari sfruttando anche le attuali innegabili debolezze numeriche della nostra maggioranza. Per raggiungere lo scopo non esitano a strumentalizzare le iniziative intraprese dalla Giunta per continuare a migliorare il nostro paese, ad utilizzare argomentazioni false (vedi dichiarazione nell’articolo del 29.03.2018 in cui si afferma che i revisori sono stati voluti dal sindaco quando è risaputo che gli stessi sono nominati tramite sorteggio), a considerare soltanto i dati utili al loro tornaconto (riguardo alla partecipazione al bando per l’affidamento del Castello non si precisa mai che in caso di selezione si accederebbe ad un finanziamento a fondo perduto di € 500.000,00 e che la durata di dieci anni del vincolo è ben inferiore ai vent’anni concessi dalla precedente amministrazione alla ditta per l’utilizzo delle superfici su cui sono stati installati i pannelli solari), e si scorda puntualmente di evidenziare i notevoli risultati raggiunti da questa amministrazione, che fortunatamente sono sotto gli occhi di tutti”. “Nelle loro varie “filippiche”, infatti, continua la nota che sostiene la giunta Catania, si critica l’operato del Sindaco Catania, per esempio, in materia di rifiuti: noi invece riteniamo doveroso ricordare ai cittadini che da quando si è insediata la Giunta Catania le tariffe a loro carico si sono ridotte anche oltre il 40%, soprattutto per le utenze domestiche, la raccolta viene eseguita puntualmente ed è stata finalmente attivata a pieno regime la raccolta differenziata porta a porta, passando dal 1,7% di differenziata al 48%; mentre al mese di maggio 2015 i cittadini ricorderanno sicuramente i cumuli di rifiuti raccolti dai mezzi pesanti. Riguardo la lotta al randagismo ed i continui attacchi fatti al Sindaco, soprattutto per l’affidamento del servizio al canile di Crotone, dobbiamo sempre ricordare che ciò è avvenuto a seguito di regolare gara pubblica alla quale inspiegabilmente non ha partecipato nessun altra ditta, che il risparmio di costi si aggira intorno ai € 60.000 all’anno (rispetto all’affidamento diretto fatto dalla precedente amministrazione) e che oggi si usufruisce del fondamentale servizio di sterilizzazione attivato con l’ASP di Caltanissetta. In tutto ciò ci preme sempre ricordare che le forze politiche ed alcuni consiglieri che oggi gridano alla presunta irresponsabilità della giunta Catania, hanno sulle loro spalle la gravissima responsabilità di avere condotto il paese al dissesto, per la dissennata scelta politica di non votare il piano di riequilibrio proposto dal Sindaco Calà. Anche le accuse di arroganza politica e di scarso coinvolgimento delle minoranze le riteniamo infondate poiché nelle rare occasioni in cui sono pervenute proposte fattive dai gruppi del PD e Sicilia Futura ed anche di Pensare Solidale (vedi, riguardo al PD, il regolamento per la rateizzazione delle imposte da loro proposto) la maggioranza è sempre stata disponibile a discutere nel merito ed anche approvare le stesse, come lo saremo fino alla fine del mandato. Invece, in Consiglio Comunale abbiamo assistito molto spesso ad atteggiamenti ostruzionistici su tematiche importanti e delicate per il destino del nostro paese (vedi piano di riequilibrio, dissesto, bilanci) e votazioni contrarie decise per pregiudizi politici e non per il bene della collettività. Questa nostra dichiarazione nasce dalla necessità di prendere posizione rispetto ad attacchi e strategie politiche che riteniamo lesive del grande lavoro fatto sino ad oggi nell’interesse dei cittadini. La tutela del “Bene Comune” è l’unico obiettivo per il quale abbiamo deciso di candidarci e chiunque farà proposte e si attiverà per il medesimo fine avrà sempre la nostra attenzione e collaborazione”.

