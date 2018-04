MUSSOMELI –Venerdì sera, secondo giorno del triduo in preparazione della Festa di San Vincenzo Ferreri, c’è stata la benedizione dei bambini nati nel 2017. Successivamente , al termine della messa, la consegna delle medagliette di San Vincenzo, benedette da Padre Leonardo che ha presieduto la liturgia vespertina. I bimbi nati nel 2017 sono stati chiamati ad uno ad uno dal segretario della Congregazione Salvatore Seidita mentre il presidente della Congregazione Giuseppe Capodici, collaborato dal vice presidente Vincenzo Antinoro, hanno provveduto alla consegna. Le tante voci di bimbi innocenti, quasi in coro, sono riecheggiate in chiesa, amabilmente sorretti in braccio dai propri congiunti. Da sottolineare che sono stati 57 i bambini nati nel 2017, di cui 34 maschietti e 23 femminucce. Un dato dimezzato, dunque, rispetto all’elenco dei nati del 2015 che aveva totalizzato 101 nascite. Un momento gioioso della serata è stato allorquando, alla fine, i papà e le mamme hanno voluto immortalare l’evento con la foto di gruppo.



