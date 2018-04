MUSSOMELI – Stamattina, in Piazza Umberto, la Misericordia per l’UNICEF. “Siamo orgogliosi di annunciare – dicono i volontari – che anche quest’anno la Misericordia, collabora con UNICEF a sostegno dei “Bambini Sperduti”, colpiti da conflitti, violenze, calamità o povertà, alla ricerca di una vita migliore. Durante l’evento verrà chiesto un contributo minimo di 15 euro a fronte del quale verranno consegnati l’opuscolo informativo e una pianta di orchidea. I fondi raccolti con l’iniziativa “L’Orchidea UNICEF” verranno destinati direttamente ai programmi di Protezione dell’Infanzia, per salvare la vita di decine di migliaia di bambini. Questa mattina in Piazza Umberto vi aspettiamo numerosi.

